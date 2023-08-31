Güngören'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri düzenlendi

Güngören'de, 1. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında konser verildi. Konserde Albay Kemal Tufan yönetimindeki 1. Ordu Bölge Bando Komutanlığına bağlı askerler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve halk yer aldı. Türkü söyleyen İhsan Coşkun'un da katıldığı konser büyük ilgi gördü.