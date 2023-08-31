Güngören'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri düzenlendi
Güngören'de, 1. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında konser verildi. Konserde Albay Kemal Tufan yönetimindeki 1. Ordu Bölge Bando Komutanlığına bağlı askerler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve halk yer aldı. Türkü söyleyen İhsan Coşkun'un da katıldığı konser büyük ilgi gördü.
Güngören'de, 1. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında konser verildi.
Milli Savunma Bakanlığının onayıyla Mehmetçik Vakfı Güngören Park AVM'de düzenlenen konsere Albay Kemal Tufan yönetimindeki 1. Ordu Bölge Bando Komutanlığına bağlı askerler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve halk katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konser verildi.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Güngören gazilerinin temsilcisi İhsan Coşkun da türkü söylediği konsere halk yoğun ilgi gösterdi.