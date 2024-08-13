Gümüşhane Yeniköy'de Köy Müzesi Kuruldu

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Yeniköy'de geçmiş yıllarda kullanılan tarım aletleri ve ev eşyaları sergileniyor.

Köyde atıl vaziyetteki okul binası, muhtarlık tarafından ilgili kurumların izni ile yeniden düzenlendi.

Binanın bir bölümüne, çeyiz sandığından değirmen taşına, yün tarağından sabana, el patozundan ağaç kovaya kadar yaklaşık 200 tarım ve ev eşyası yerleştirildi.

Yeniköy muhtarı Ali Selvi, AA muhabirine, geçmişte kullanılan eşyaların gençler tarafından bilinmesi amacıyla köy müzesi kurduklarını söyledi.

Selvi, eski okul binasında geçmiş yıllardaki yaşantıya ait eşyaların sergilendiğini belirterek, "Teknoloji çağındayız. Köyümüze gelen gençlerin geçmişi, tarihlerini öğrenmelerini istiyoruz. Önceden ne kadar zorluklar çekilmiş, insanlarımızın yaşadığı hayatı görsünler istiyoruz. Gençlerimize miras bırakmak istiyoruz." dedi.

Yıllardır eski ürünleri sergilemeyi planladıklarını anlatan Dursun Güner ise "Atalarımızın kullanmış olduğu tarım aletlerini ve kap kacakları sergilemek, bunların dededen toruna hatıra kalması için müzeyi kurduk. Eşyaları çok zor yerlerden çıkarttık. Birkaç sene daha bekleseydik, belki eşyaları daha bulamayacaktık. Torunlarımız, atalarının ne zorluklarla tarım yaptığını, ekip biçtiklerini burada görecekler." diye konuştu.