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Gümüşhane Torul'da Limni Gölü, sıcaklık düşüşüne rağmen ziyaretçi ağırlıyor

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Gümüşhane Torul'da Limni Gölü, sıcaklık düşüşüne rağmen ziyaretçi ağırlıyor
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Gümüşhane Torul'daki Limni Gölü Tabiat Parkı, sıcaklıkların düşmesine rağmen yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor. Ziyaretçiler doğa yürüyüşü yapıp seyir terasından manzarayı izlerken, işletmeci mayıs-eylül arasında yoğunluk olduğunu belirtiyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının düşüş göstermesine rağmen yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Zigana Dağı'nın eteklerinde, kent merkezine 45 kilometre mesafede yer alan tabiat parkı, yüksek rakımı, çam ormanları ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Turizm hareketliliğinin sürdüğü Limni Gölü'ne gelen ziyaretçiler, doğa yürüyüşü yapıp seyir terasından manzarayı izleyerek vakit geçiriyor.

Tabiat parkındaki tesisin işletmecilerinden Mustafa Eroğlu, AA muhabirine, hava koşulları elverdiği sürece ziyaretçileri ağırlamaya devam edeceklerini söyledi.

Ziyaretçilerin mayıs ve eylül ayları arasında yoğunluk gösterdiğini dile getiren Eroğlu, "Amacımız gelen ziyaretçileri ağırlamak, tesisteki hizmetlerden faydalandırmak." dedi.

İstanbul'dan kente gelen Nazmiye Güzel de Limni Gölü'nü ilk kez ziyaret ettiğini ifade ederek, "Burası çok güzel, doğası ve yeşilliği çok güzel. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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