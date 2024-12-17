Gümüşhane'de Yöresel Lezzetler Haftanın Bir Günü Sunuluyor

Gümüşhane'de Hasan Fehmi Ataç Konağı'nda misafirlere haftanın bir günü yöresel yemekler sunuluyor.

Hasanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan, Valilik tarafından geçmiş yıllarda aslına uygun olarak restore edilen üç katlı konak uzun süredir restoran olarak faaliyet gösteriyor.

İşletmeci Hüseyin Kalaycı, haftanın bir günü yöresel yemek servis ederek Gümüşhane'nin yemek kültürünü yaşatmak istediklerini söyledi.

Kalaycı, pazartesi günleri siron, lemis ve kete gibi yöresel lezzetler yaptıklarını anlatarak, "Hem ilimizin tanıtımı hem de gastronomi turizm açısından lezzetlerimizi geleneksel yöntemlerle yapıyoruz." dedi.

Yöresel lezzetlerin evde hazırlanmasının zahmetli olduğuna işaret eden Kalaycı, "Ön hazırlık isteyen ve pişirme süreci yardımlaşarak yapılabilen bir ürün. Bu nedenle biz de konakta yapıyoruz." diye konuştu.

Yemek yapmayı küçük yaşlarda babaannesinden öğrendiğini anlatan aşçı Fatma Çetin ise hamur işi lemisi isteğe göre ıspanak, patates ve lor peynirle hazırladığını ifade etti.