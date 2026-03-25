Gümüşhane'de Nevruz Bayramı kutlandı

Gümüşhane'de, Nevruz Bayramı törenle kutlandı.

Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız, Nevruz ateşi yakılmasının ardından örste demir dövdü.

Nevruzun uyanışın, yeniden doğuşun ve dirilişin sembolü olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Yıldız, herkesin Nevruz Bayramını kutladı.

Etkinlik, öğrenciler arasında çeşitli yarışmalar düzenlenmesinin ardından sona erdi.