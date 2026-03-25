Haberler

Gümüşhane'de Nevruz Bayramı kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Nevruz Bayramı etkinliğinde öğrenciler şiir okudu, halk oyunları sergilendi ve Nevruz ateşi yakılarak kutlamalar yapıldı.

Gümüşhane'de, Nevruz Bayramı törenle kutlandı.

Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız, Nevruz ateşi yakılmasının ardından örste demir dövdü.

Nevruzun uyanışın, yeniden doğuşun ve dirilişin sembolü olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Yıldız, herkesin Nevruz Bayramını kutladı.

Etkinlik, öğrenciler arasında çeşitli yarışmalar düzenlenmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

Tansiyon düşmüyor: İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak

Yaren'in son mesajı kahretti: Tüm Türkiye ismimi duyacak
APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku! Hemen adliyeye koştu

APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku!

Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı

Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor

3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak

Yaren'in son mesajı kahretti: Tüm Türkiye ismimi duyacak
İran ilk kez nokta atışı hedef verdi: Menzilimize girdiği an vuracağız

İran ilk kez nokta atışı hedef verdi: Menzilimize girdiği an vuracağız
Darphane'den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama

Darphane'den ortalığı karıştıran "İsrail" iddiasına açıklama geldi