Haberler

İtfaiye ekipleri anne leyleğin yavrularını beslemesine yardım ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş beldesinde, elektrik akımına kapılarak ölen leyleğin eşi ve 3 yavrusu için itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekipler, her gün merdivenle ulaştıkları yuvaya yem bırakarak yavruların beslenmesine yardımcı oluyor.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş beldesinde itfaiye ekipleri, eşi ölen leyleğin 3 yavrusunu beslemesine yardımcı olmak için merdivenle ulaştıkları yuvaya günde bir kez yem bırakıyor.

Belde merkezinde yuva yapan leyleklerden birinin akıma kapılarak telef olduğunu gören vatandaşlar, yavruların aç kalmasından endişe ederek durumu belediye yetkililerine iletti.

İtfaiye aracının merdiveniyle direğin tepesindeki yuvaya ulaşan ekipler, burada anne ve 3 yavrusunun olduğunu tespit etti.

Ekipler, anne leyleğin yavrularını beslemesine yardımcı olmak amacıyla her gün yuvaya bir kez yem bırakıyor.

"Yavru leylekler yetişkinliğe erişinceye kadar beslemeye devam edeceğiz"

Öbektaş Belde Belediye Başkanı Muharrem Kartal, AA muhabirine, geçmişten beri leyleklerin beldenin çeşitli noktalarındaki kavak ağaçlarına yuva yaptığını söyledi.

Belde merkezine 14 yıl önce yerleştirilen demir direğe leylekler için yuva kurulduğunu anlatan Kartal, buradaki yuvanın ağaçlardakilerden daha sağlam olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda veteriner sağlık teknisyeni olduğunu dile getiren Kartal, leyleklerden birinin elektrik akımına kapılarak telef olduğu bilgisi kendilerine ulaştığında harekete geçtiklerini belirtti.

Anne leyleğin 3 yavruyu beslemesinin güç olacağı düşüncesinden hareketle yuvaya yem bırakmaya başladıklarını bildiren Kartal, "Yavrular kendini besleyemiyor. Anne leylek yemekleri sindiriyor ve yavrularına parça parça veriyor. Doğal olarak biz de anne leyleği beslemeye çalışıyoruz." dedi.

Kartal, leylek yavruları yetişkinliğe erişinceye kadar onları beslemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Belde sakinlerinden Halil Demir ise dronla çekim yaparken yavru leylekleri fark ettiğini söyledi.

Leyleklerin adeta beldenin sembolü olduğunu anlatan Demir, çocukluk yıllarından beri çevrede her zaman leylek gördüğünü dile getirdi.

Leylek yavrularının durumunu Kartal'a ilettiğini ifade eden Demir, "Leyleklerden birinin yuvada kalması lazım ki diğeri yemek getirebilsin. Çünkü kartal ve şahin gibi yırtıcı hayvanlar yavrulara zarar verebilir. Belediye Başkanımız da bu konuyla hemen ilgilendi." diye konuştu.

Demir, konuya duyarlılık gösteren Başkan Kartal'a ve yuvaya her gün yem bırakan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor

CHP'de taşları yerinden oynatacak karar! Yeni ihraç dalgası geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Moskova yanarken Putin bakın nerede görüntülendi

Başkent alev alev yanarken Putin bakın nerede görüntülendi
Doktordan inanılmaz skandal! Sağ dizi yerine sol diz ameliyat edildi: Uyanınca dünya başına yıkıldı

Sakat diz yerine sağlam dizi ameliyat ettiler! Adli Tıp doğruladı...
Denizin ortasındaki kavga sonrası Bakan Gürlek'ten sert mesaj! 3 kişi tutuklandı

Denizin ortasındaki kavga sonrası Bakan Gürlek'ten sert mesaj
Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı

Ünlü çift evlilik yolunda ilk adımı attı
Gürsel Tekin canlı yayında küfür etti, sunucudan uyarı gecikmedi

Gürsel Tekin canlı yayında küfür etti, savunması olayın da önüne geçti
8 yıl sonra aynı gün geri dönüyor! Fenerbahçe'de dikkat çeken tesadüf

Ali Koç gönderdi, Aziz Yıldırım geri getiriyor! 8 sene sonra aynı gün
Samsun'da kullandığı traktör dereye devrilen sürücü hayatını kaybetti

Kullandığı traktör dereye devrilen sürücü hayatını kaybetti