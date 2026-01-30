Haberler

Gümüşhane'de motor sporları kulübü kuruldu

Gümüşhane'de motor sporları kulübü kuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de doğa ve motor sporları tutkunları bir araya gelerek Enduro Cross Kulübü'nü kurdu. Kulüp Başkanı Faruk Çelik, dağlık yapının avantajlarından yararlandıklarını ve her hafta sonu farklı bölgelerde sürüş etkinlikleri düzenlediklerini açıkladı.

Gümüşhane'de doğa ve motor sporları tutkunları bir araya gelerek Enduro Cross Kulübünü kurdu.

Kulüp Başkanı Faruk Çelik, Gümüşhane'nin dağlık yapısının bu spor için avantaj olduğunu belirterek, her hafta sonu yaklaşık 20 kişiyle farklı bölgelerde sürüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çelik, hobi olarak başladıkları cross motosiklet sürüşlerini daha sonra kulüp adı altında yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kulübü tamamen gönüllülük esasına dayanarak kurduk. Amacımız doğayla iç içe, güvenli ve disiplinli bir şekilde motor sporlarını yapmak. Gümüşhane zaten dağlık bir yapıya sahip. Bu da bizim için hem zorluk hem de büyük bir avantaj. Her hafta sonu farklı bir rotada bir araya gelerek hem sürüş yeteneklerimizi geliştiriyor hem de kentin doğal güzelliklerini keşfediyoruz."

Kaynak: AA / Osman Yetim - Kültür Sanat
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam

Boğaz'daki tarihi yalı icradan satışa çıktı! İşte istenen rakam
İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Ederson'dan Galatasaray'a gönderme

Ederson'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme
Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı

Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı