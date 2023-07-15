Gümüşhacıköy'de 15 Temmuz resim sergisi açıldı

Gümüşhacıköy ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi yansıtan resimlerden oluşan bir sergi açıldı. Sergi, öğrencilerin 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflardan esinlenerek yaptıkları resimlerden oluşuyor.

Gümüşhacıköy ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi yansıtan resimlerden oluşan, "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" resim sergisi açıldı.

İlçede eğitim gören öğrenciler tarafından 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflardan esinlenerek yapılan resimlerden oluşan sergi için Cumhuriyet Meydanı'nda açılış töreni düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, AA muhabirine, serginin gönüllü öğrencilerin çalışmalarından oluştuğunu söyledi.

Serginin Gümüşhacıköy Kaymakamlığı iş birliğiyle hayata geçirildiğini belirten Gültekin, "15 Temmuz ruhunu yansıtmak için öğrencilerimizin hazırladığı sergi, tuval üzerine akrilik ve yağlı boya çalışmalardan oluşuyor. Öğrencilerimiz daha çok görsellerden faydalanarak çalışmalarını oluşturdu." dedi.

Açılışa Kaymakam Ali Cemal Altınöz, Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Civek ile kurum müdürleri katıldı.