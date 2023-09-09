Gülben Ergen Manisa'da Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

MANİSA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101inci yıl dönümü kapsamında konser veren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Manisa halkına unutamayacağı bir gece yaşattı.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101inci yıl dönümü kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda şarkıcı Gülben Ergen, konser verdi. Manisa Valiliği önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde, Ergen'in sahne performansı ile dikkat çekti. Konser süresince en sevilen şarkılarını seslendiren Ergen, Manisalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Aynı alanda Gülben Ergen'den önce Oğuzhan Koç da bir konser verdi.