Gül Sunal, Malatya'da Kemal Sunal anı odasını ziyaret etti

Gül Sunal, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültürevi'nde eşi Kemal Sunal için hazırlanan anı odasını ziyaret etti. Anı odasının etkileyici tasarımını ve Kemal Sunal'ın bal mumu heykelini görerek duygulandı.

Sanat Sokağı'nda bulunan Kültürevi içerisindeki Kemal Sunal Anı Odası'nı ziyaret eden Sunal, usta oyuncu, yapımcı ve senarist eşinin bal mumu heykelini gördü.

Burada konuşan Sunal, anı odasından çok etkilendiğini belirterek, "Çok hoşuma gitti, çok gurur duydum. Çok güzel çalışılmış, çok emek verilmiş, şahane bir oda olmuş. Bu odayı ilk defa görüyorum." ifadesini kullandı.

Tiyatro oyuncusu ve eğitmeni İbrahim Şahin Uyumaz da Altın Kayısı Sanat Topluluğu olarak her yıl 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Gül Sunal ile geçmiş yıllarda da görüştüklerini anlatan Uyumaz, "Burası 10 yılı aşkın süredir hizmet veriyor. Daha önce burayı görmemişti Gül Hanım. İçeri girdiğinde duygulandı, gözleri doldu. Bal mumu heykeline baktı, bir süre düşündü." diye konuştu.

Uyumaz, Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü olan 3 Temmuz'da Altın Kayısı Sanat Ödülleri kapsamında anma gecesi düzenlediklerini hatırlatarak, "Gül Sunal'ın desteğiyle bu etkinliği ilerleyen süreçte festivale dönüştürmeyi planlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı

Trump'tan NATO'ya tarihi rest: Bu dönüm noktasını asla unutmayın
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü

Savaş sürerken İran'dan olay adım
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi 1 yıldır işe gelmeden maaş alıyor

Maaş var, mesai yok! Skandala adı karışan isim bakın kimin eşi çıktı
Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler

Yok artık Okan Buruk! Kabul ederse paraya para demez
Ronaldo'nun nişanlısından olay paylaşım

Ünlü isimden olay olan paylaşım
Tayland felaketi yaşıyor! Benzin bitti, klimalar çalışmıyor, turizm 3 haftada çöktü

Savaş ülkeyi felakete sürükledi! Benzin bitti, klimalar çalışmıyor
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi 1 yıldır işe gelmeden maaş alıyor

Maaş var, mesai yok! Skandala adı karışan isim bakın kimin eşi çıktı
Galatasaray'dan koru kırılan Osimhen için özel kolluk

Haberi okuyanlar "Helal olsun" demeden edemiyor
Savaşın ortasında güldürmeyen şaka

Savaşın ortasında güldürmeyen şaka!