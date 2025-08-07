Greenland 2: Göç Vizyon Tarihi Belli Oldu
Gerard Butler'ın başrolünde yer aldığı 'Greenland: Son Sığınak' filminin devamı olan 'Greenland 2: Göç', 9 Ocak 2026'da vizyona girecek. Film, küresel felaket sonrası Avrupa'da yaşanabilir bir yer bulmaya çalışan Garrity ailesinin tehlikelerle dolu göç yolculuğunu konu alıyor.
2020 yılında vizyona giren 'Greenland: Son Sığınak'ın devam filminin seyirci karşısına çıkacağı tarih açıklandı. Ric Roman Waugh'un yönetmenliğini üstlendiği devam filminde, ilk projede olduğu gibi Gerard Butler ve Morena Baccarin'in başrolleri paylaşacağı belirtildi. Küresel bir felaketin ardından harabeye dönmüş Avrupa'da geçen filmde; Garrity ailesi, yaşanabilir bir yer bulmak için tehlikelerle dolu göç yolculuğuna çıkacak.
Senaryosunu Mitchell LaFortune ile Chris Sparling'in kaleme aldığı ve çekimleri İngiltere ile İzlanda'da tamamlanan 'Greenland 2: Göç' filmi 9 Ocak 2026'ta seyirci karşısına çıkacak.