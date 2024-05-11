Görme engelli çocuklarına tek başına bakan anne

Adana'da 8 yıl önce eşinden ayrılan Hatice Kocatürk, 12 ve 14 yaşındaki doğuştan görme engelli evlatlarına hem anne hem baba oluyor.

Evlatlarının dünyasına ışık olmaya çalışan Kocatürk, Oğuzhan ve Hira'nın bakımından eğitimine her şeylerini üstleniyor.

Çocukları için Braille alfabesi de öğrenen anne Kocatürk, AA muhabire ilk çocuğu Oğuzhan'ın (14) görme engelli olarak dünyaya geldiğini anlattı.

Daha ilk çocuğunun durumuna alışamadan kızı Hira'yı kucağına aldığını belirten anne Kocatürk, "Her gün onun gözlerinin içine baktım. Her fırsatta gözlerine bakıyordum 'Acaba bu da görme engelli mi?' diye. 1,5 aylıkken ağabeyi gibi davranmaya başladığında görme engelli olduğu ortaya çıktı. Bütün dünya benim başıma yıkıldı." dedi.

"Onları kimseye muhtaç etmeden büyütmeye çalışıyorum"

Kocatürk, eşinden 8 yıl önce ayrıldığını ve evlatlarının her şeylerini üstlendiğini dile getirdi.

Çocuklarının her koşulda yanında almaya çalıştığını belirten anne Kocatürk, "İlkokula başladıklarında çok zorlandık. Ben de onlarla beraber Braille alfabesini öğrenmek durumunda kaldım. Önceleri bu alfabeyi öğrenemeyeceğim düşüncesindeydim. Öğretmenimiz bana hangi noktanın hangi harf olduğunu yazılı olarak gönderdi, ben de evde çocuklarımın elinden tutup yazdırdım, okurken okumalarına yardımcı oldum. Hangi noktalara basacaklarını söyledim, bu şekilde bayağı zorluklar yaşadık. Onlar için kendi hayatımdan vazgeçtim. Onları kimseye muhtaç etmeden tek başıma büyütmeye çalışıyorum."

Görme engelli 12 yaşındaki Hira Yaman, annesinin desteği sayesinde eğitim hayatında karşılaştığı zorlukların üstesinden geldiğini belirterek, "Annem, tek başına bize bakmak için çok mücadeleler verdi, o bizim kahramanımız." ifadesini kullandı.

8'inci sınıf öğrencisi Oğuzhan Yaman, annesinin bir an olsun kardeşi ve kendisini yalnız bırakmadığını kaydetti.