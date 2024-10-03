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Gönül Dağı Oyuncuları TEKNOFEST'te Hayranlarıyla Buluştu

Gönül Dağı Oyuncuları TEKNOFEST'te Hayranlarıyla Buluştu
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TRT'nin popüler dizisi 'Gönül Dağı'nın oyuncuları, Adana'daki TEKNOFEST'te hayranlarıyla bir araya geldi. Etkinlikte imza dağıtan oyuncular, ziyaretçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

TRT'nin sevilen dizilerinden "Gönül Dağı"nın oyuncuları, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) hayranlarıyla bir araya geldi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

"Gönül Dağı" dizisinin oyuncuları Süeda Çil, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Erdal Cindoruk ve Eser Eyüboğlu, festivali kapsamında TRT standında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Ziyaretçiler, oyuncuları görebilmek için stant önünde yoğunluk oluşturdu.

Etkinlikte oyuncular, imza verdikleri hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Kültür Sanat

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