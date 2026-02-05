Haberler

Bolu'da karların erimesi Gölköy Barajı'nda su seviyesini artırdı

Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı'nda, karların erimesiyle su seviyesi yüzde 56'ya ulaştı. Derenin debilerinin artmasıyla barajın doluluğu beklenen yağışlarla daha da yükselebilir.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı'nda su seviyesi, karların erimesiyle yükseldi.

Toplam 24 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda, doluluk yüzde 56 seviyesine ulaştı.

Gölköy Barajı'nı besleyen derelerin debilerinin karların erimeye başlamasıyla artması, barajdaki doluluğun yükselmesine katkı sağladı.

Eriyen kar ve olası yağışlarla barajdaki su seviyesinin daha da yükselmesi bekleniyor.

Barajın bulunduğu bölge dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
