Haberler

Gölcük Tabiat Parkı, Sonbahar Renkleriyle Tatilcileri Ağırladı

Gölcük Tabiat Parkı, Sonbahar Renkleriyle Tatilcileri Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun doğal güzelliklerinden Gölcük Tabiat Parkı, sonbahar renkleriyle dolup taşarken, tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaptı, piknik yaptı, bisiklet sürdü ve balık tuttu.

Bolu'nun doğal güzelliklerinden Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu tatilcilerini ağırladı.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkında sonbahar renkleri etkisini göstermeye başladı.

Göl çevresini saran ormanlık alanda yeşil, kahverengi ve sarının tonlarını bir arada görebilen ziyaretçiler, göl kıyısında, iskelelerde ve yürüyüş yolunda bol bol fotoğraf çekti.

Günübirlik tatilcilerden bazıları temiz havada yürüyüş yaparken, bazı aileler de çocuklarıyla piknik masalarında vakit geçirdi.

Çocuklar ve gençler kiraladıkları bisikletlerle gölün etrafında tur attı, bazı doğaseverler balık tuttu.

Gölcük Tabiat Parkı'nın manzarası havadan da görüntülendi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an

Kavgada yeni görüntüler!! Gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an
Erdoğan'ın başdanışmanı açıkladı! İşte Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak 7 adım

Erdoğan'ın Başdanışmanı açıkladı! İşte süreçte atılacak 7 adım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.