Gölcük Tabiat Parkı'ndaki Göl Buzla Kaplandı
Bolu'nun Gölcük Tabiat Parkı'nda hava sıcaklığının düşmesiyle gölün yüzeyi buzla kaplandı. Ziyaretçiler, güzel manzara eşliğinde yürüyüş yaparken, yetkililer buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkında hava sıcaklığı gece eksi derecelere düştü.
Hava sıcaklığının düşmesiyle tabiat parkındaki gölün yüzeyi buz tuttu.
Günübirlik tatil için Gölcük'e gelenler, göl çevresinde yürüyerek, iskelede fotoğraf çektirerek manzaranın tadını çıkardı.
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, ziyaretçileri buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.