Gökhan Çınar ile Farkındalık Etkinliği Bursa'da Gerçekleşti
Klinik psikolog ve yazar Gökhan Çınar'ın sunduğu 'Katarsis-Gel Yeniden Başlayalım' etkinliği Bursa'da yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Katılımcılar, içsel yüzleşme ve farkındalık temalı çalışmalarla geçmişlerini ve gelecekteki hedeflerini değerlendirme fırsatı buldu.
Klinik psikolog ve yazar Gökhan Çınar'ın sunduğu, izleyicilere farkındalık kazandırmayı amaçlayan "Katarsis-Gel Yeniden Başlayalım" adlı etkinlik Bursa'da yapıldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe farklı yaş grubundaki vatandaşlar ilgi gösterdi.
Programda, katılımcılar içsel yüzleşme ve farkındalık temalı çalışmalara dahil oldu.
Katılımcılar, söz konusu farkındalık çalışmaları ve grup sohbetleriyle, geçmişlerini, bugünkü kimliklerini ve gelecek hedeflerini yeniden değerlendirme fırsatı buldu.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat