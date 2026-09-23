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Gökçeada'da kurtuluşun 103'üncü yılı kortej ve araç konvoyuyla kutlandı

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Gökçeada'da kurtuluşun 103'üncü yılı kortej ve araç konvoyuyla kutlandı
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü, kortej yürüyüşü ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle kutlandı. Kutlamalar, komando geçit töreni ve esnafın yüzlerce araçlık konvoyuyla sona erdi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Gökçeada'ın düşman işgalinden kurtuluşunun kutlama programı, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen Kurtuluş Günü Kortej Yürüyüşü ile başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada "Gökçeada'mızın kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Kuzey Ege'nin parlayan yıldızı Gökçeada; eğitimden spora, kültürden turizme her alanda marka bir ada olma yolunda kararlılıkla ilerliyor. Birlik ve beraberlik içerisinde Gökçeada'mızı hep birlikte daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program, 5. Komando Tugay Komutanlığı komandolarının geçit töreniyle devam etti. Kahraman komandoların gurur veren geçişinin ardından bisikletçiler Türk bayraklarıyla meydandan geçti. Kutlamaların finalinde ise Gökçeada esnafı, yüzlerce araçtan oluşan konvoyla coşkuya ortak oldu. Ada sokaklarını Türk bayraklarıyla süsleyen konvoy, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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