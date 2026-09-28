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GNÇ Türkiye Sinema Festivali 26-27 Eylül'de 777 bin seyirciyle rekor kırdı

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GNÇ Türkiye Sinema Festivali 26-27 Eylül'de 777 bin seyirciyle rekor kırdı
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GNÇ Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında 26-27 Eylül'de 777 bin seyirciyi salonlarda buluşturdu ve rekor kırdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu ilginin birlikte film izleme kültürünün gücünü gösterdiğini, Türk sinemasına yönelik desteklerin süreceğini söyledi.

GNÇ Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında 26-27 Eylül tarihlerinde 777 bin seyirciyle rekor kırdı.

GNÇ Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında 26-27 Eylül tarihlerinde 777 bin seyirciyi sinema salonlarında buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu ilginin birlikte film izleme kültürünün gücünü gösterdiğini belirterek Türk sinemasına yönelik desteklerin süreceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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