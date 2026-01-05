Haberler

Büyük bölümü donan Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

Erzincan'da kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle donan Girlevik Şelalesi, oluşan uzun buz sarkıtlarıyla kış güzelliğini yansıtıyor. Ziyaretçilerine hem yazın serin havası hem de kışın karla kaplı manzarasıyla eşsiz bir deneyim sunuyor.

Erzincan'da kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerinde Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi'nin büyük bölümü, havaların gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle dondu.

Uzun buz sarkıtlarının oluştuğu şelale, ziyaretçilerini kış güzelliğiyle ağırlıyor.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da hem çevresindeki kar örtüsü hem de buz sarkıtları ile görenleri hayran bırakan şelale, her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Kültür Sanat
