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Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği Açıldı

Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği Açıldı
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Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFOD), belediyeye ait bir binada hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı Fuat Köse, sanata verdiği önemi vurgulayarak derneği tebrik etti. Törende, üyelere ait fotoğraflar sergilendi.

Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFOD), Sokakbaşı mevkisindeki belediyeye ait binada hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı Fuat Köse, açılış töreninde, sanata ve sanatçıya önem verdiklerini söyledi.

Fotoğraf gibi sanatsal faaliyetlerin şehrin geleceği için kıymetli olduğunu belirten Köse, "Derneğimize çalışmalarında başarılar diliyorum ve tebrik ediyorum." dedi.

GİFOD üyelerinin kentin farklı yerlerinden çektikleri fotoğrafların da sergilendiği törene, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdem Kılavuz, Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Emrullah Hızarcıoğlu, GİFOD Başkanı Ömer Annakkaya, Giresun Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ahmet Kılıç ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Kültür Sanat
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