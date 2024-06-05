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Giresun'da Gastronomi-Yerel Mutfak Festivali Düzenlendi

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Giresun'un Piraziz ilçesinde düzenlenen Gastronomi-Yerel Mutfak Festivali'nde çeşitli yöresel lezzetler tanıtıldı. Festivalde, çalı çileği çorbası, fındık yaprağı sarması, karayemiş tuzlaması gibi yiyeceklerin yanı sıra farklı vejeteryan lezzetler de sunuldu. Festivalde ayrıca halk oyunları gösterileri de yapıldı.

Giresun'un Piraziz ilçesinde, "Gastronomi-Yerel Mutfak Festivali" organize edildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) bünyesindeki Piraziz Yerel Eylem Grubu Derneğince (PİRYEG) İlçe Stadında düzenlenen festivalde, çalı çileği çorbası, fındık yaprağı sarması, karayemiş tuzlaması, Piraziz köftesi, fındıklı burma tatlısı gibi 100 civarında yiyecek tanıtıldı.

Organizasyon sorumlusu Demet Öztürk, amaçlarının yereldeki ürünlerin tanınırlığını artırmak olduğunu söyledi.

Festivalde fındık yaprağı sarması ve ısırganlı pasta gibi farklı lezzetlere de yer verdiklerini belirten Öztürk, yörede yetişen bitkileri kullanarak farklı lezzetler ortaya çıkardıklarını aktardı.

Öztürk, özellikle fındık yaprağı sarmasının geçmişten bugüne unutulan bir lezzet olduğunu vurgulayarak, "Piraziz'de yaşayan 80 yaşındaki teyzemizin tarifi ile fındık yaprağı sarmasını yaptık. Amacımız eski tatlarımızı günümüzde de tadabilmek, kaybolmamasını sağlamak." dedi.

Yöre mutfağında vejeteryan ürünlerin fazla olduğuna işaret eden Öztürk, "Bu ürünleri günümüze uyarlamak istedik. Isırganı pastaya dönüştürdük, çok da lezzetli oldu." diye konuştu.

Kaymakam Burak Öz, Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, TKDK Giresun İl Koordinatörü Ayhan Uğur, Piraziz Ziraat Odası Başkanı Ünal Aşık ve davetlilerin katıldığı festivalde, halk oyunları gösterileri de sahnelendi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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