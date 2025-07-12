Giresun'da Çocuklar için Açık Hava Sinema Etkinliği
Giresun'un Espiye ilçesinde düzenlenen açık hava sinema etkinliği, çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Belediye Başkanı Erol Karadere, etkinliğin çocukların hayal dünyasını beslemek ve güzel anılar biriktirmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
Giresun'un Espiye ilçesinde çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği organize edildi.
Belediye Başkanı Erol Karadere, Esentepe Parkı'ndaki etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.
Karadere, "En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız için özel bir açık hava sineması düzenledik. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk, kahkahalarındaki neşe bizim en büyük gururumuzdur. Onların hayal dünyalarını beslemek, güzel anılarla dolu bir gece yaşatmak bizleri son derece mutlu etti." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Kültür Sanat