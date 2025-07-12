Giresun'da Çocuklar için Açık Hava Sinema Etkinliği

Giresun'da Çocuklar için Açık Hava Sinema Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Espiye ilçesinde düzenlenen açık hava sinema etkinliği, çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Belediye Başkanı Erol Karadere, etkinliğin çocukların hayal dünyasını beslemek ve güzel anılar biriktirmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Giresun'un Espiye ilçesinde çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği organize edildi.

Belediye Başkanı Erol Karadere, Esentepe Parkı'ndaki etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

Karadere, "En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız için özel bir açık hava sineması düzenledik. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk, kahkahalarındaki neşe bizim en büyük gururumuzdur. Onların hayal dünyalarını beslemek, güzel anılarla dolu bir gece yaşatmak bizleri son derece mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Kültür Sanat
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı

Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baskılara dayanamadı! Fenerbahçe yönetiminde istifa

Baskılara dayanamadı! Fenerbahçe yönetiminde istifa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.