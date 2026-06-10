Gezen sinema tırı, Karamanlılarla buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca vatandaşları sinema kültürüyle buluşturmak amacıyla başlatılan "Gezen Sinema" projesi, Karaman'da vatandaşlarla bir araya geldi.

2017 yılından bu yana Türkiye genelinde 77 il ve 760 ilçeyi dolaşarak çocuklara sinema deneyimi yaşatan proje kapsamında, Karaman'da merkez ve ilçe programları başlatıldı. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan Proje Koordinatörü Özgür Gözen, projenin temel amacının sinemaya gidemeyen çocuklara ulaşmak olduğunu belirtti. Okul dönemleri dışında projenin açık hava sineması konseptiyle devam ettiğini ifade eden Gözen, "Sinema ekibimizde yer alan arkadaşlarımızın çoğu müzisyen olduğu için gösterim öncesinde mini bir konser düzenliyoruz. Ardından sinema filmimizi izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Karaman merkezdeki ikinci programımızı tamamladıktan sonra ilçe ziyaretlerimize devam edeceğiz. Pazar gününe kadar Karaman'ın tüm ilçelerini dolaştıktan sonra pazartesi sabahı Sivas'taki çocuklarımızla buluşmak üzere yola çıkacağız" dedi.

Proje Koordinatörü Özgür Gözen'e çiçek takdim eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Pekergin, "Bize yaşattıkları bu güzel anı için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlikten dolayı bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu ekibi bizlerle buluşturdukları için Allah hepinizden razı olsun" dedi. Etkinlikte sahne alan grup seslendirdikleri şarkılarla meydanı dolduran vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Konserin ardından gerçekleştirilen film gösterimi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı