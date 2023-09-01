"Gezen Sinema" Çaykara'da
Trabzon'un Çaykara ilçesinde "Gezen Sinema" tırında etkinlik gerçekleştirildi.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde "Gezen Sinema" tırında etkinlik gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce tasarlanan tır, Çaykara Şehit Ahmet Çamur İmam Hatip Lisesi bahçesinde konuşlandı.
İlçe sakinleri, açık hava sinema gösteriminde Yeşimçam'ın unutulmaz eserlerinden "Hababam Sınıfı" filmini izledi.
Etkinliğe, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ve Çaykara Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İzzet Gönan da katıldı.
Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Kültür Sanat