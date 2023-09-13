Germencik İstasyonu'na Atatürk'ün Fotoğrafı Çizildi

Germencik Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tren penceresinden görüldüğü fotoğrafını yağlı boya tekniğiyle Germencik İstasyonu'na çizdi. Gazi'nin trenden baktığı fotoğrafını görenler duygulu anlar yaşarken, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, resmin Ulu Önder'in hatırasına yakışacağını söyledi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1935 yılından ebediyete intikaline kadar yurt gezilerinde bindiği beyaz trenden baktığı fotoğraf, Germencik Belediyesi tarafından Germencik İstasyonu'na resmedildi. Atatürk'ün vagondan baktığı fotoğraf ile Germencik İstasyonu'nun bütünleştiği anlar, bölgeden geçenlere duygulu anlar yaşatıyor. Yağlı boya tekniğinin kullanıldığı çalışmada fotoğrafın altına, "Gazi Mustafa Kemal" yazısı da yerleştirilirken, fotoğrafın sağ bölümünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları logosu ile "T.C. Germencik Belediyesi'nin TCDD Germencik İstasyon Şefliğine hediyesidir" ifadelerine yer verildi.

"ATAMIZIN HATIRASINA YAKIŞACAK"

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşını ve aynı zamanda güzel İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutladığımız bu özel günde Germencik İstasyon binamızın cephesinde gerçekleştirdiğimiz Atamızın hatırasına yakışacak yağlıboya resim çalışmamızı tamamladık" dedi.