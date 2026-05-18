Öğrencilerin el emeği eserleri beğeni topladı

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Denizli'de GSB yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin resim ve el sanatları eserleri sergilendi. Açılışta halk oyunları gösterileri sunuldu, protokol üyeleri eserleri inceledi.

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarında kalan üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan resim ve el sanatları eserler sergilendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılışında yurt öğrencilerinden oluşan halk oyunları gösterileri sahnelendi. GSB yurtlarında kalan öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı resimler, el sanatları ürünleri, dekoratif çalışmalar ve çeşitli figürler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Gençlerin üretkenliğini ve sanatsal yeteneklerini yansıtan eserler, etkinliğe katılanlardan tam not aldı.

Serginin açılışı Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun ve İl Göç İdaresi Müdürü Nihal Arıt tarafından kurdele kesilerek gerçekleştirildi. Açılışın ardından sergide öğrencilerin eserlerini inceleyen Erdoğan, her bir eserin hikayesini öğrencilerden dinledi, yıl boyunca özveriyle hazırlanan çalışmalar için emeği geçenlere teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
