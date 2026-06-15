Oltulu Öğrencilerden Allahuekber Şehitlerine Anlamlı Ziyaret

Erzurum'un Oltu ilçesinde öğrenim gören lise öğrencileri, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gençlik Ecdada Minnettardır" programı kapsamında Allahuekber Şehitlerini anmak için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla ilçedeki çeşitli liselerde eğitim gören yaklaşık 100 öğrenci, Şenkaya ilçesi sınırları içerisinde bulunan Allahuekber Şehitliği bölgesine ziyaret düzenledi.

Öğrenciler, araçlarla Şenkaya'nın İğdeli Mahallesi yaylasına kadar ulaştı. Buradan sonra yaklaşık 6 kilometrelik zorlu yürüyüşe başlayan gençler, olumsuz hava şartları nedeniyle Allahuekber Dağı'nın zirvesine çıkamadı. Ancak ecdatlarına olan vefa duygusunu göstermek amacıyla dağın eteklerinde bir araya gelen öğrenciler, dev Türk bayrağı açarak şehitleri andı.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, Allahuekber Dağları'nda vatan uğruna can veren şehitler için dualar edildi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte öğrenciler, tarih bilincini yerinde yaşayarak milli ve manevi değerlerin önemini bir kez daha hissetti.öğrenciler şehitler için karafil biraktılar

Oltu Anadolu kız imamhatip lisesi öğrencilerinden Melisa Keleş birzamanlar kardan kefen giyen ecdadımızı anmak ve minnet duymak için bugün buraya geldik kuranı kerim okuduk fatihamızı okuduk karanfilimizi bıraktık minnet duyuyoruz guru duyuyoruz şehitlerimizle dedi Esra Kaygusuz bugün buraya 1914 yılında vatanı için canını feda eden askerlerimiz anmaya geldik biz haziran ayında gelmemize rağmen burada çok zorluklar çektik onlar ozamanlar çok zorluklar çekmişler şimdi onları daha iti anlıyoruz buraya onlar için dua etmeye geldik onlarla gurur duyuyoruz dedi Melike Ekinci biz buraya geleceğin neferleri olarak geldik şehitlerimizle milletimizle gurur duyuyoruz onlara dualar ettik onların çektikleri cefaları burada gördük onlara sonsuz teşekkür ediyoruz dedi Fatmanur Gündoğdu biz Allahuekber dağına geldik nekadar zorluklar çektiklerini görüyoruz biz haziran ayında burada donduk onlar kış aylarında neler çektiklerini çok iyi anlıyoruz şuan bu dağlara onlar sayesinde çıkabiliyoruz dedi. Kübra Meral bugün Allahuekber dağına geldik burada sarıkamış harekatında şehit olan şehitlerimizi anmaya geldik haziran ayındayız bir nebzede olsa onları hissetmeye çalışıyoruz duamızı ettik kuranı kerim okundu gurur duyuyoruz hepsiyle onlardan Allah razı olsun dedi

Yetkililer, genç nesillerin tarihlerini daha yakından tanımaları ve ecdadın fedakarlıklarını unutmamaları amacıyla benzer etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı