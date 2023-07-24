Gemlik Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Gemlik Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Gemlik Film Festivali'nin son gününde, ödüller sahiplerini buldu. Yeşilçam oyuncusu Ediz Hun'a 'Eşref Kolçak Onur Ödülü' takdim edilirken, Meral Çetinkaya, Cihat Tamer, Ahmet Mekin ve Celile Toyon'a 'Sinemaya Emek Ödülü' verildi. Ayrıca festival kapsamında düzenlenen Kısa Film Yarışması'nın kazananları da açıklandı.

Gemlik Belediyesinin katkılarıyla Eşref Kolçak anısına ikincisi düzenlenen Gemlik Film Festivali'nin son gününde, ödüller sahiplerini buldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zeytindalı Meydanı'nda düzenlenen törende, Yeşilçam oyuncusu Ediz Hun'a "Eşref Kolçak Onur Ödülü" takdim edilirken, Meral Çetinkaya, Cihat Tamer, Ahmet Mekin ve Celile Toyon'a "Sinemaya Emek Ödülü" verildi.

Törende, festival kapsamında düzenlenen Kısa Film Yarışması'nın kazananları da açıklandı.

Gecede, festival kapsamında düzenlenen Kısa Film Yarışması'nın birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri, Mansiyon Ödülü, Jüri Özel Ödülü ve Ön Jüri Özel Ödülü de sahiplerini buldu. Kazananlara ödüller, jüri üyeleri tarafından takdim edildi.

Yarışmanın birincisi "Babamın Öldüğü Gün" filmi ile Kasım Ördek olurken, yarışmanın ikincisi Özgür Can Uzunyaşa yönetmenliğindeki "Cehennem Boş Tüm Şeytanlar Burada" filmi oldu. Yarışmanın üçüncülük ödülünü ise "Babamın Deniz Yatağı" filmi ile yönetmen Orkun Göntem aldı.