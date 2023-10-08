Gemlik Belediyesi, Gemlik'in tarihini anlatan bir kitap yayınladı

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın talimatıyla uzman ekiplerin yaklaşık bir buçuk yıl süren çalışmaları sonucu hazırlanan 'Anadolu'da bir liman kenti Gemlik' kitabı tamamlandı. Kitap, Gemlik'in tarihini ve köylerin gelenek ve göreneklerini içeren bilgileri barındırıyor.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın talimatıyla uzman ekiplerin yaklaşık bir buçuk yıl süren çalışmaları sonucu "Anadolu'da bir liman kenti Gemlik" kitabı tamamlandı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın talimatıyla sözler, yüzler ve izler alt başlığıyla çıkan kitap, Gemlik'in tarihinin yanı sıra köylerin gelenek ve göreneklerini içeren çok sayıda bilgiyi barındırıyor. Yaklaşık 650 sayfalık sözlü tarih çalışması Gemlik'in belleğini ortaya çıkarırken; Belediye yetkilileri bunun henüz birinci kitap olduğunu ve geniş kapsamlı bir başka çalışmayı yakın zamanda başlatacaklarını ifade etti.

"GEMLİK TARİHTE ÇOK GENİŞ KAPSAMLI BİR YERE SAHİP"

Gemlik'in tarihte çok geniş kapsamlı bir yere sahip olduğunu ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Yazılı tarihimiz Yunan mitolojisi kahramanı Herkül'ün ilçemize gelmesiyle başlarken, çok sayıda imparatorluğu tarih boyunca içerisinde barındırmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde tersaneciliği ve limanından İstanbul'a gönderdiği ürünlerle her zaman ticaretin aktif olduğu bir kent haline gelmiştir" dedi.

"KENTİMİZİN BELLEĞİNİ KORUYORUZ"

Mehmet Uğur Sertaslan, "İlçemizin tarihini ve kültürünü daha iyi anlamak için son derece önemli bir kaynak olarak ortaya çıktı. Hemşehrililerimizin anılarını, deneyimlerini ve yaşanmışlıklarını içeren bu özel çalışma Gemlik'in tarihini daha kişisel ve insan odaklı bir perspektifle sunuyor. Yerel kültürümüzün korunması adına bu çalışmayı ortaya koyan herkese teşekkür ediyorum. Bundan yıllar sonra bile bu çalışmamız kütüphanelerimizde kaynak olarak kullanılacak ve geçmişimizi adeta bir ayna gibi gelecek nesillere aktaracak " diyerek sözlerini tamamladı.