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Gelibolu'da Deprem Şehitleri Anma Programı Düzenlendi

Gelibolu'da Deprem Şehitleri Anma Programı Düzenlendi
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Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenledi. Programda saygı duruşunda bulunulurken, defne ve zeytin fidanları dikildi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 6 Şubat'ta 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ikinci yıl dönümünde anma programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına saygı duruşunda bulunuldu ve defne ile zeytin fidanı dikildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ayrıca, afet bölgesine gönüllü olarak giderek görev yapan sağlık çalışanları Songül Özen, Serkan Dokuzlu ve Aleyna Eren'e teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Kültür Sanat
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