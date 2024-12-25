Geleneksel Kenevir Dokumacılığı ile Sanat Buluştu

Geleneksel kenevir dokumacılığını sanatla birleştiren resim sergisi

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı öğrencisi Hasret Yavuz'un geleneksel kenevir dokumacılığını, sanatla birleştiren resim sergisi, düzenlenen törenle açıldı.

2023-2024 öğretim yılında Ladik Meslek Yüksekokulu'nun iki farklı programında temel sanat eğitimi dersini yürüten Hasret Yavuz, bu sene Dr. Öğr. Görevlisi Coşkun Yanar'ın danışmanlığını yaptığı, Geleneksel Kenevir Dokumacılığının Resim Sanatıyla Buluşması Projesi ile OMÜ Rektörlüğüne teslim etmek üzere 13 çalışma yaptı.

Yavuz'un eserlerinin yer aldığı kişisel resim sergisi, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç ve akademisyenlerin katılımı ile yapıldı. Hasret Yavuz, açılışın ardından 21 eserden oluşan sergi hakkında bilgi verdi.

"Geleneksel kenevir dokumacılığı ve geleneksel motifler resim sanatıyla birleştirildi"

Sanat eserlerinin özelliklerinden bahseden Hasret Yavuz, "Sergim, Geleneksel Kenevir Dokumacılığının Resim Sanatı ile Buluşması Projesi kapsamında OMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmektedir. Üniversitemiz kenevir üretiminde öncü bir yer almaktadır. Kenevir üretiminin sürdürülebilirliği için yenilikçi, bilimsel ve akademik çalışmalar yapılmaktadır. Bu projede Samsun yöresine ait geleneksel kenevir dokumacılığı ve geleneksel motifler resim sanatıyla birleştirilerek, sanatsal bir tavırla yorumlanmıştır. Kaybolmaya yüz tutmuş kenevirden dokunan ürünler ve geleneksel motifler kullanılarak tuval üzerine karışık teknik uygulamalarıyla çalışmalar yapılmıştır. Doç. Dr. Engin Güney hocamın ve Öğr. Gör. Coşkun Yanar hocamın destekleri ile sergi içeriğiyle uyumlu bir paylaşın ortamının oluşması sağlanmıştır. Sergi 21 çalışmadan oluşmaktadır. Bu çalışmalar 2 bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde projeye ait 13 çalışmada kenevirin üretim aşamaları tuvallerde işlenmiş, geleneksel kenevir dokumaları asamblajlar yapılarak yorumlanmıştır. İkinci bölümde kenevir dokuma ürünlerinin kullanılmadığı özgün çalışmalarımdan seçmeler yer almaktadır" dedi.

Yavuz'un 21 eserden oluşan sergisi, 2 Ocak 2025'e sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.