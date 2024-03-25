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Geleneği sürdürmek için kamyonetin kasasında davul çalıyorlar

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Geleneği sürdürmek için kamyonetin kasasında davul çalıyorlar

YOZGAT - Osmanlı geleneği olan ve Ramazan ayının olmazsa olmazı olan Ramazan davulcuları, Yozgat'ta yüzlerce yıllık geleneği sürdürüyor. Ramazan davulcusu 3 arkadaş, kamyonetlerinin kasasına binerek mahalle mahalle gezip asırlık geleneği yaşatmaya çalışıyor.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 3 gönüllü arkadaş, atadan kalma Ramazan davulculuğu geleneğini yaşatmaya çalışıyor. Coğrafi konum ve sosyal yapı itibariyle iç içe bir yaşam süren Yozgat'ın Yerköy ilçesi ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 3 arkadaş, kamyonetlerinin kasasına binerek çaldıkları davullar ve maniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldırıyor. Gece saat 02.30'dan 04.00'e kadar mahalleleri dolaşan 3 arkadaştan ikisi kamyonet kasasında davul çalıyor diğeri ise aracı kullanıyor.

Maniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldıran 3 genç, vatandaşların Ramazan duygusunu sonuna kadar yaşamalarını sağlıyor.

Ramazan davulcusu Çağlar Acer yaptığı açıklamada, "Mesafemiz yakın olduğu için Yozgat'ın Yerköy ilçesinden Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine gelip davul çalıyoruz. Adetlerimiz, geleneklerimiz yok olmasın diye Ramazan ayında sahurda davul çalıyoruz. Geleneğimizi koruyoruz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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