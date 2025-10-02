Gece Müze Ziyaretleri İki Kasım'a Kadar Uzatıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gece müzeciliği uygulamasının 1 Ekim itibarıyla sona erdiğini, yoğun talep üzerine Efes ve Side ören yerleri ile Galata Kulesi'nde gece ziyaretlerinin 2 Kasım'a kadar devam edeceğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla, 2025 yılı gece müzeciliği sezonunda 550 bini aşkın ziyaretçi ağırladıklarını duyurdu. Bakan Ersoy, "Gece müzeciliğimiz bu yıl da büyük bir ilgi gördü ve 1 Ekim itibarıyla sona erdi. 'Üç, iki, bir.' Işıklar yandığında, tarih yeniden hayat buluyor. Binlerce yıllık Efes, geceyle birlikte adeta ikinci bir doğuşu yaşıyor. Sütunlar, taşlar ve ihtişamlı yapılar; gökyüzünün karanlığında ışıkla birleşerek bambaşka bir anlam kazanıyor. Bu yıl 550 binden fazla misafirimizi ağırladığımız gece müzeciliğimiz, kültürümüzün sadece gündüz değil, gecenin büyüsünde de nasıl görkemle parladığını herkese gösteriyor. Gelen yoğun talep üzerine ise Side Ören Yeri, Galata Kulesi ve Efes Ören Yeri'nde gece ziyaretlerini 2 Kasım'a kadar uzatıyoruz. Kültür ve tarihimizin geceyle buluştuğu bu eşsiz deneyime herkesi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

'KÜLTÜR TURİZMİNE YENİ BİR BOYUT KAZANDIRIYOR'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise 2025 yılı Haziran-Eylül döneminde düzenlenen gece müzeciliği uygulamasında yaklaşık 550 bin ziyaretçi ağırlandı. En çok ziyaret edilen noktalar arasında Efes Ören Yeri, Galata Kulesi ve Pamukkale Hierapolis Ören Yeri öne çıktı. Gece müzeciliği, ziyaretçilere antik yapıları ve müzeleri gündüzden farklı bir atmosferde deneyimleme imkanı sunarak kültür turizmine yeni bir boyut kazandırıyor.