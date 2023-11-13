Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne aday

Kocaeli'de bulunan Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması için çalışmalar başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan müracaatla ilk adım atıldı. Külliye, tarihin izlerini günümüze taşıyan önemli bir yapıdır ve Mimar Sinan'ın da adı geçmektedir.

Kocaeli'de bulunan Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması için çalışma yürütülüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin Türkiye ve dünya çapında tanıtılması ve bu kültür varlığının öneminin vurgulanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne müracaat edilerek, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi için ilk adımın atıldığı belirtildi.

Yavuz Sultan Selim döneminde 3. vezir, Kanuni Sultan Süleyman zamanında 2. vezir olarak devlet kademelerinde görev alan Çoban Mustafa Paşa tarafından 1523'te yaptırılan, mimari tezkerelerde Mimar Sinan'ın da adının geçtiği külliyenin, Gebze kent merkezindeki konumuyla tarihin izlerini günümüze taşıyan önemli bir menzil yapısı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Mısır Valiliği görevinin ardından İstanbul'a gelen Çoban Mustafa Paşa'nın, Mısır ve Osmanlı mimarisini birleştirerek inşa ettirdiği, Mısır'dan getirilen mermer kaplamaları, Memlükler dönemi süslemeleri kufi hat sanatıyla bezeli tarihi yapının, külliye, cami, medrese, kütüphane, kervansaray, şifahane ve imarethane ile banisinin kabrinin de yer aldığı türbe kısımlarından oluştuğu kaydedildi.

Tarihi yapının, tarih boyunca medresesi ve kütüphanesi ile bölgenin ilim faaliyetlerine katkı sunduğu, imarethanesiyle yoksullar ile talebelere sığınak olduğu, kervansarayı ile ticaret yolundan geçenlere dinlenme alanı olarak hizmet verdiği vurgulandı.