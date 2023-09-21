Gaziler ve şehit aileleri Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gezi düzenledi.

Gaziler ve şehit aileleri Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gezi düzenledi. Kore ve Kıbrıs gazileri başta olmak üzere şehit aileleri de programa katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gaziler ve ailelerine özel program düzenledi. Programa Kore, Kıbrıs gazileri, şehit aileleri ve STK yöneticileri katılım sağladı. Üsküdar'dan hareket eden Valide Sultan Gemisiyle adaya gerçekleştirilen ziyarette, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret edilerek yargılama sürecine ilişkin bir video izlendi. Ardından ziyaretçiler, Adnan Menderes Müzesini ziyaret ederek adayı rehberler eşliğinde gezdi.

"Gazilerimiz ile yakın tarihte önemli yere sahip adamızda tarihi bir gezi gerçekleştirdik"

Ak Parti İstanbul Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Serdar, "AK Parti İstanbul İl Başkanlığımız tarafından 19 Eylül Gaziler Gün'ü dolayısıyla İstanbul'da 39 ilçemizde gazilerimizle birlikte boğaz gezisi gerçekleştirdik. Gezimizin ikinci aşamasında da Yassıada gezisini gerçekleştirerek gazilerimizi yakın tarihte önemli yere sahip Yassı adayla ilgili tarihi bir gezi gerçekleştirmiş olduk." Şeklinde konuştu.

"Bize bunu sunan insanlara çok teşekkür ederim"

Kıbrıs gazisi Necati Yargıcı, "Kıbrıs Barış Harekatı gazisiyim. 1974, 50'inci piyade alayında şehit olan alay komutanı İbrahim Karaoğlanoğlu, Kıbrıs'ta bize savaş olduğunu bildirdi ve Mersin'den hareket ettik. Ada harika, bize bunu sunan insanlara çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah Razı olsun. Bizi gazi olarak yanlarına aldıkları için çok teşekkür ediyorum." Dedi.