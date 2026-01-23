Haberler

Fıstıkçı'ya 'Yaşayan İnsan Hazineleri' Ödülü

Fıstıkçı'ya 'Yaşayan İnsan Hazineleri' Ödülü
Güncelleme:
Gaziantep'te yaklaşık 40 yıldır sedef kakma sanatıyla uğraşan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen 50 yaşındaki Mehmet Bülent Fıstıkçı, unutulmaya yüz tutan mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Gaziantep'te yaklaşık 40 yıldır sedef kakma sanatıyla uğraşan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen 50 yaşındaki Mehmet Bülent Fıstıkçı, unutulmaya yüz tutan mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Mesleğe 10 yaşında başlayan ve yaklaşık 15 yıl çırak, ardından usta olarak çalışan Fıstıkçı, 2001'de Karşıyaka Mahallesi'nde kurduğu atölyesinde sedef kakma sanatını sürdürüyor.

Fıstıkçı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 20 Ocak'ta düzenlenen törenle "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almanın mutluluğunu yaşıyor.

Mehmet Bülent Fıstıkçı, AA muhabirine, sedef kakma sanatının unutulmaya yüz tutan meslek grupları arasında olduğunu, gençlerin sedefi çok merak etmediğini anlattı.

Mesleği yaşatmak için çaba gösterdiğini, kendi çocuklarını bu alanda yetiştirdiğini dile getiren Fıstıkçı, babasının da emekli olduktan sonra kendisine yardımcı olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının tescilli sanatçısı olduğunu ifade eden Fıstıkçı, "Sedefkar olarak hizmet veriyoruz. Yurt içinde ve dışında fuarlara katılıyorum. Ürünlerimi İstanbul'da da sergiliyorum. Gaziantep'te hem atölyem hem de ürünlerimin satışını yaptığım iş yerim var." dedi.

"Meslek hayatımın doruğunu yaşadım"

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülmenin ve ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almanın mutluluğunu yaşayan Fıstıkçı, şöyle konuştu:

"Bu ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almak bizim için bir onurdur. Meslek hayatımın doruğunu yaşadım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'e daha önce geldiğinde beraberdik. 'Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda' adlı parçayı birlikte söyledik. Sedef kakmacılığı hakkında kendisine bilgi verdim. Kendisine ayrıca 'İçi inci olanın dışı sedeftir, sedef incinin annesidir.' dedim. Yaşayan mirasın taşıyıcısıyız. Ödül aldığım için çok mutluyum."

