Gaziantepli Hamide teyze, 70 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı başardı
Gaziantep'te yaşayan 5 çocuk ve 16 torun sahibi 70 yaşındaki Hamide Karataş, katıldığı kursta kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Gaziantep'te yaşayan 5 çocuk ve 16 torun sahibi 70 yaşındaki Hamide Karataş, katıldığı kursta kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Kayaönü Mahallesi'nde yaşayan Karataş, ilerleyen yaşına rağmen Şehitkamil Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Hürriyet Sosyal Dayanışma Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim kursuna katıldı.

Azmiyle dikkati çeken Karataş, kısa sürede Kur'an-ı Kerim'i okumayı başardı.

Karataş, AA muhabirine, Kur'an-ı Kerim okumayı çok istediğini ve bunu başardığı için büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

"Allah bilmeyenlere de nasip etsin." diyen Karataş, "Kur'an-ı Kerim'i hocalar gibi okumayı çok istiyorum. Annem ve babam vefat etti. Onların ardından okumak istiyordum. Çocukken öğrenemedim. Biraz da unutkanlık var ama özellikle tecvitli okumak istiyorum." ifadelerini kullandı."

Kur'an-ı Kerim okunurken duygulandığını dile getiren Karataş, "Öğrenmenin yaşı yok. Gençliğimde öğrenmediğime çok pişmanım. Kaç yaşında olursanız olun Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekten vazgeçmeyin. En büyük hayalim gerçek oldu. Bir harf öğretenlerden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Karataş'ın kurs arkadaşı 78 yaşındaki Döne Kölge ise kendisinin de Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalıştığını belirterek, "Allah inşallah bana da öğrenmeyi nasip eder. Üç aydır kursa devam ediyorum. Arkadaşıma Kur'an-ı Kerim hediye ettim, ben de öğrenirsem inşallah o da bana hediye eder." dedi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Kültür Sanat
