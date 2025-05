Gaziantep'te Yenidünya Kebabı Sezonu Başladı

Sadece ilkbaharda bulunan kebap: Yenidünya kebabı

GAZİANTEP - Mutfağıyla ünlü gastronomi şehri Gaziantep'te ilkbaharın gelmesiyle yenidünya kebabı sezonu da başladı.

UNESCO'nun gastronomi dalında "fark oluşturan şehirler" ağında olan Gaziantep'te mevsimine göre yapılan yemeklerde büyük ilgi görüyor.

Gastronomi şehri Gaziantep mutfağının birbirinden lezzetli yemekleri arasında yer alan ve sadece ilkbaharda bulunan, ilk kez görenlerin de "Meyveden kebap mı olur?" diyerek hayrete düştüğü yenidünya kebabı, bahar sofralarını süslüyor.

Gaziantep'te mevsimsel olarak sofralara sunulan yenidünya kebabı, mayhoş tadıyla ilkbahar aylarında sofralarda yer buluyor.

Türkiye'nin "lezzet başkenti" olarak nitelendirilen Gaziantep mutfağında önemli bir yere sahip olan yenidünya kebabı ilkbahar aylarında ağızları tatlandırıyor.

Malta eriği olarak da bilinen yenidünya meyvesi, kıymayla birlikte şişlere dizilerek ocakta pişirilirken, görüntüsü ve lezzetiyle turistlerin de ilgisini çekiyor.

İlkbaharın gelmesiyle mevsim meyvelerinden yapılan kebaplardan olan yenidünya kebabının büyük ilgi gördüğünü belirten kebap ustası Ahmet Çadır, mayhoş tadıyla ilkbahar aylarında sofralarda yer bulan kebabın çok lezzetli olduğunu söyledi.

Meyvelerden yapılan kebapların kendine has lezzetleri ve aromalarıyla her damak zevkine hitap ettiğini belirten Çadır, "Gaziantep'te 'yenidünya' denilir. Gaziantep'in dışındaki diğer illerde de Malta eriği olarak biliniyor. Yenidünya meyvesinden biz kebap yapıyoruz. Yenidünya meyvesinden kebap yaptığımızı gören vatandaşlar çok hayretle karşılıyor. Çünkü yenidünya bir meyvedir. 'Meyveden kebap mı yapıyorsunuz?' diye soranlar ve şaşıranlar var. Yenidünya meyvesi ilkbaharda sadece 3-4 hafta bulunur. Yenidünya meyvesi ilk çıktığında mayhoş bir tadı olur. Ekşi meyve ile kıymanın buluşması sonucu çok güzel bir lezzet elde ediyoruz. Yenidünya kebabı yüzyıllardır Gaziantep'te yapılır ve yenilir. Yenidünya kebabı sadece Gaziantep'te yapılır ve Gaziantep'e ait bir yemektir. Gaziantepliler zaten bu lezzeti biliyor ve tercih ediyor. Bilmeden gelip merak edenler ve yiyenler oluyor. 'Meyveden kebap mı olur?' dediklerinde ve biz yenidünya kebabını kendilerine tattırdığımızda çok hoşlarına gidiyor. Çünkü et ile mayhoş bir lezzetin birleşiminde çok güzel bir lezzet ortaya çıkıyor" diye konuştu.