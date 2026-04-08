Gaziantep'te filografi eserleri sanatseverlerle buluştu

Gaziantep'te İl Halk Kütüphanesi'nde Fatoş Karayılan'ın eserlerinden oluşan filografi sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide 20 tablo yer alırken, eserlerin hazırlanma süresi 2-4 hafta arasında değişiyor. Sergi, 18 Nisan'a kadar ziyaret edilebilir.

Gaziantep'te açılan Osmanlı ve modern motiflerin yer aldığı filografi sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İl Halk Kütüphanesi Fuaye Alanı'nda açılan sergide, Osmanlı döneminden, ayetlerden ve modern eserlerden esinlenilerek yapılan 20 filografi tablosu yer alıyor.

Sanatçı Fatoş Karayılan, ilk kişisel sergisini açtığı için mutlu olduğunu belirterek, her bir eserin 2-4 hafta sürdüğünü söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Aykanat da sanatçıyı her zaman desteklediklerini, serginin yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

Sergi, 18 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
