Gaziantep'te Gençlerden Gazze İçin Sessiz Tiyatro Gösterimi

Güncelleme:
Gaziantep'te İlkeliler Hareketi Strateji Araştırma ve Düşünce Derneği tarafından düzenlenen sessiz tiyatro etkinliğinde, 15-18 yaş arasındaki gençler Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti.

GAZİANTEP'te İlkeliler Hareketi Strateji Araştırma ve Düşünce Derneği (İHSAD) tarafından Gazze için sessiz tiyatro etkinliği düzenlendi.

Gazze'de devam eden soykırıma dikkat çekmek amacıyla sessiz tiyatro gösterimi düzenlendi. 15- 18 yaş arasındaki gençlerin sergilediği oyunda Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve insanlığa çağrı işlendi. İlkeliler Hareketi Strateji Araştırma ve Düşünce Derneği Başkanı Fatih Dişbudak, etkinliğin bir farkındalık oluşturmak ve yaşanan insanlık dramına sanatla çekmek amacıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Etkinlik 15- 18 yaşarası gençlerimizin oluşturduğu bir tiyatro etkinliği. Ana tema Filistin ve Gazze meselesi. Gazze hem İslam aleminin hem de insanlığın utanç kaynağı. Bunun için sanat yolu ile bir farkındalık oluşturmak istedik. Bunun için de arkadaşlar bir aylık bir çalışma sonucunda bir gösteri hazırladılar. Böyle bir etkinlik yapmış olduk. Sessiz bir tiyatro etkinliği gerçekleştirecekler. Bu meseleyi biraz sanatsal açıdan topluma duyurmayı amaçlıyoruz. Bir farkındalık yapabilmek en başta. Emeği geçen gençlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Haber: Kadir GÜNEŞ-Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
