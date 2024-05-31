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Gaziantep'te Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

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Gaziantep'te düzenlenen 'Yaşasın Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' kapsamında öğrencilere halat çekme, mendil kapmaca ve yakan top gibi oyunlar öğretiliyor. Şenlikte, daha önceden geleneksel oyunlar hakkında eğitim alan öğretmenler eşliğinde oyunlar oynandı. Öğrenciler etkinlikte keyifli zaman geçirdi.

Gaziantep'te düzenlenen "Yaşasın Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" kapsamında öğrencilere halat çekme, mendil kapmaca ve yakan top gibi oyunlar öğretiliyor.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kent merkezindeki Festival Park'ta "Yaşasın Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

Şenlikte, daha önceden geleneksel oyunlar hakkında eğitim alan öğretmenler eşliğinde oyunlar oynandı.

Öğrenciler etkinlikte keyifli zaman geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, AA muhabirine, geleneksel oyunları çocuklara öğretmenin önemine işaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla kentteki 570 öğretmene geleneksel oyunlarla alakalı eğitimler verildiğini anlatan Tepe, şöyle konuştu:

"Eğitimleri alan öğretmenler kendi okullarında bu geleneksel oyunların mayasını çaldılar. Şu an bütün okullarımızda geleneksel oyunlarımız çocuklarımızla beraber devam ediyor. Bugün burada çocuklarla beraber anne ve babaları da muhteşem bir heyecan içinde. Bu projeyi başlatan herkese ve bunu çocuklarla buluşturan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

Etkinliğe katılan öğrenci Ali Yıldız da oyunları daha önce internet üzerinden gördüğünü, ilk defa oynama fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Derslerimizde iyi olduğumuz için öğretmenlerimiz getirdi. En sevdiğimiz oyun halat çekme. Burada birçok oyun oynama fırsatı bulduk. Palyaço ile birlikte zaman geçirdik. Arkadaşlarımla eğlendik ve burayı çok sevdim. Keşke her zaman böyle zaman geçirsek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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