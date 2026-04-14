Gaziantep "leblebili kıtır helva" coğrafi işaret tescili aldı

Gaziantep mutfağının geleneksel lezzetlerinden leblebili kıtır helva, Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. Uzun yıllardır üretilen bu özel ürün, atıştırmalık olarak tüketilmesinin yanı sıra misafir ağırlamalarında da yer buluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep mutfağının geleneksel lezzetlerinden "leblebili kıtır helva", Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığının yürüttüğü yaklaşık 1 yıllık kapsamlı çalışmanın ardından tescillendi.

Kent kültüründe uzun yıllardır önemli bir yere sahip olan "leblebili kıtır helva", çoğunlukla atıştırmalık olarak tüketilmesinin yanı sıra özellikle misafir ağırlamalarında çay ve kahve ikramlarının yanında sunuluyor. Ayrıca hediyelik olarak da tercih edilen ürün, festival, bayram ve özel günlerde yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep'te uzun yıllardır üretilen ve ustalık gerektiren üretim süreciyle kentin gastronomi mirasına değer katmayı sürdüren ürün, susam, leblebi, beyaz şeker, su, çöven ekstraktı ve asitlik düzenleyici limon tuzu kullanılarak hazırlanıyor.

Kendine özgü üretim tekniğiyle dikkati çeken Gaziantep "leblebili kıtır helva", geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor.

Kısmen sert ve kırılgan yapısıyla öne çıkan ürün, leblebi ve susam taneleriyle zenginleştirilmiş beyaz krem tonlarındaki görünümüyle dikkati çekiyor. Ürün, leblebi, susam ve şeker aromasıyla karakterize edilirken, yabancı tat ve koku içermemesi sayesinde özgünlüğünü koruyor.

Gaziantep, 109 coğrafi işaretli ürün ile Türkiye'deki liderliğini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
