Kars'ta Sinema ve Müzik Şöleni: Gezen Sinema ve Ozanlar

Kars, sinema ve müziğin buluşacağı renkli bir etkinlik programına ev sahipliği yapacak. Kars Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek "Gezen Sinema ve Gezen Ozanlar" etkinlikleri, 3 gün boyunca Kars merkez ve ilçelerinde vatandaşlarla buluşacak.

Etkinlik kapsamında sinema gösterimleri ve müzik konserleriyle vatandaşlara kültür ve sanat dolu günler yaşatılması hedefleniyor. Açık alanlarda gerçekleştirilecek programların özellikle çocuklar, gençler ve aileler için keyifli bir etkinlik ortamı oluşturması bekleniyor.

Etkinliklerin ilk durağı 3 Eylül Perşembe günü Kars Bedesteni olacak. Gazi Kars'ın tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek programda sinema ve müzik etkinlikleri vatandaşlarla buluşacak.

Program, 4 Eylül Cuma günü Selim Meydanı'nda devam edecek. Gezen Sinema ve Gezen Ozanlar etkinlikleri, Selim'de vatandaşlara sanat ve eğlenceyi bir arada sunacak.

Üç günlük programın son durağı ise 5 Eylül Cumartesi günü Kağızman Meydanı olacak. Kağızman'da düzenlenecek etkinliklerle ilçede sinema ve müzik şöleni yaşanacak.

Kars Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinliklerin, sinemayı ve müziği vatandaşların ayağına taşıyarak kültür-sanat faaliyetlerinin farklı noktalarda daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Etkinlik takvimi şöyle:

3 Eylül Perşembe: Gazi Kars Bedesteni - Merkez, 4 Eylül Cuma: Selim Meydanı - Selim ve 5 Eylül Cumartesi: Kağızman Meydanı - Kağızman

Kaynak: İhlas Haber Ajansı