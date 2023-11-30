Gazeteci Zafer Şahin, Sakarya'da gençlere sosyal medyanın gücünü anlattı

Sakarya'da düzenlenen 'Yerel Yönetimler ve Medya' konferansına katılan gazeteci Zafer Şahin, gençlere sosyal medyanın gücü ve dezenformasyonla mücadele konusunda bilgi verdi. Şahin, sosyal medyanın önemini, gücünü ve tehlikelerini detaylı örneklerle anlattı.

Sakarya'da "Yerel Yönetimler ve Medya" konferansına katılan gazeteci Zafer Şahin, gençlere sosyal medyanın gücü ve dezenformasyonla mücadele konusunda bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, alanında uzman akademisyenler, sanatçılar ve birçok konuğun ağırlandığı kasım ayı kültür sanat etkinlikleri, Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansla devam etti.

Konferansa katılan gazeteci Zafer Şahin, sosyal medyanın önemini, gücünü, tehlikeli taraflarını detaylı örneklerle anlattı.

Bu mecralar üzerinden yapılan dezenformasyonlarla nasıl mücadele edileceği konusunda bilgi veren Şahin, "Yapılan her güzel şey itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor ve bu sosyal medya kullanılarak yapılıyor. Özellikle burada hedef gençler." ifadesini kullandı.

Şahin, Türkiye'nin sınır ötesi çalışmalarına da değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, bugün ateş çemberinin içerisinde ve 'Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da, Akdeniz'de ne işimiz var?' diyorlar. Eğer sen ateş çemberinin içerisinde oralara müdahale etmezsen, alevlerin seni sarmaması gibi bir ihtimal söz konusu değil. 'Türkiye, bugün niye Gazze meselesini savunuyor?' diye soruyorlar. Çünkü hem tarihten gelen bağlarımız var hem de Müslüman kardeşlerimiz. Eğer Gazze'de başarılı olurlarsa gözlerini Kıbrıs'a dikerler. Kıbrıs'ta başarılı olurlarsa ondan sonraki hedef Anadolu olur."

Gençlerin sorularını yanıtlayan Şahin, program sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.