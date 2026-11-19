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Gazeteci Öcal Uluç, İzmir'de 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Tedavi gördüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinde hayatını kaybeden Uluç'un bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ifade edildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 1937 yılında dünyaya gelen Öcal Uluç, meslek hayatı boyunca Tercüman, Güneş ve Türkiye gazeteleri gibi çeşitli yayın kuruluşlarının spor servislerinde yazarlık, yöneticilik ve temsilcilik görevleri yaptı.

Subay ve 13. Dönem milletvekili Fuat Uluç'un oğlu olan Öcal Uluç, gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un da ağabeyiydi.

Kaynak: AA