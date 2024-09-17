GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde Anjelika Akbar Rüzgarı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında, piyanist ve yazar Anjelika Akbar sahne aldı.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleşen konserde Akbar, kendi bestelerinin yanı sıra "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Haydar Haydar" ve Yunus Emre'nin "Severim Ben Seni" gibi özgün eserleri icra etti.

Akbar, kendine özgü yorumu ve yeteneği ile izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Konserde konuşan Anjelika Akbar, Gaziantep'te olmaktan ve bu özel etkinlikte sahne almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, izleyicilere de teşekkür etti.