GalataPerform'un 'Fairfly' adlı oyununun galası gerçekleştirildi

GalataPerform'un hızlı tüketim ürünleri sektöründe çalışan ve işsiz kalmak üzere olan dört beyaz yakalının hikayesini anlatan 'Fairfly' adlı oyununun galası gerçekleştirildi. Oyun, iş dünyasındaki acımasız rekabete ve girişimcilik kültürüne ironik bir bakış açısı getiriyor.

GalataPerform'un hızlı tüketim ürünleri sektöründe çalışan ve işsiz kalmak üzere olan dört beyaz yakalının hikayesini anlatan "Fairfly" adlı oyununun galası gerçekleştirildi.

GalataPerform'un kurucusu Yeşim Özsoy, Atlas 1948 Sineması'ndaki gösterim öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunun geçen sene prömiyer yaptığını söyledi.

Özsoy, Yeni Metin Tiyatro Festivali'nde Katalan yazar Joan Yago'nun "Fairfly" eserinin okumasını yaptıklarını, okumanın çok güzel geçtiğini ve daha sonra eseri sahneye taşımaya karar verdiklerini anlattı.

Joan Yago'nun gala için İspanya'dan İstanbul'a geldiğini dile getiren Özsoy, "Oyun aslında bir beyaz yakalı kara komedisi. Günümüz dünyasında dünyayı kurtarmakla kendini kurtarmak arasında kalan, genç çalışan kesime hitap eden hem komedisi hem de ironisi güçlü bir oyun. İzleyici oyunda kendi gerçekliğini bulacak. Çünkü aslında vahşi kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. Onun içerisinde kendi isteklerimizle, dünyaya iyi gelecek olan istekler arasında kalıyoruz. Oyun da bununla ilgili." değerlendirmesini yaptı.

Mark Levitas'ın yönettiği oyunda, Atakan Akarsu, Begüm Akkaya, Tuğçe Altuğ ve Barış Gönenen rol alıyor.

"Fairfly" oyunu, iş dünyasındaki acımasız rekabete ve girişimcilik kültürüne ironik bir bakış açısı getiriyor.