Fotoğraf Sanatçısı Adem Meleke'nin Yörük Yaşamı Sergisi

Fotoğraf sanatçıcısı Adem Meleke: "Yörük gençler yayla hayatında evlilik kuramadıkları için şehre dönüyor"

"Ben fotoğrafçı olarak o hikayenin bir parçası olmayı çok seviyorum"

Fotoğraf sanatçısı yörüklere ayna tuttu

İSTANBUL - Fotoğraf sanatçısı Adem Meleke, çektiği fotoğraflarla Antalya'da yaşayan yörüklerin hayatlarına ortak oldu. Bölgenin yaylalarında son kalan yörükleri fotoğraflayan Meleke, "Tabii ki kendimi hikaye içerisinde kaybediyorum. Ama mutlaka o hikayenin bir parçası olmalıyım" dedi.

Anadolu'ya neredeyse bin yıl önce yerleşen Yörükler, yüzyıllar boyu sürdürdükleri yayla hayatını sürdürmeye devam ediyor. Uzun süre yörükler üzerinde çalışmalarını sürdüren fotoğraf sanatçısı Adem Meleke, Antalyanın yaylalarında bulunan son yörüklerin yanına giderek ve vakit geçirerek o anları ölümsüzleştirdi. Yılın dokuz ayı yaylalarda keçileri ile yaşayan Yörüklerin sayısı ise neredeyse tükenmek üzere. Bu kadim kültürün izini süren fotoğraf sanatçısı Adem Meleke'nin "Yörük Yaşamı" fotoğrafları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Antalya Antalya Kaleiçi Evi AKS'de sergilenecek. Sergi 4 Kasım 2023 tarihinde açılacak ve 12 Kasım 2023'e kadar gezilebilecek.

"Onlarla birlikte vakit geçirdim ve onları fotoğrafladım"

Çektiği fotoğraflarla yörüklerin ölümsüzleştiren fotoğraf sanatçısı Adem Meleke, "Anadolu'nun bin yıldan fazla yerleşim sahipleri olan yörüklerin, son dönemde yaylaya çıkma kültürleri azaldığını biliyorum. Uzun süre yörüklerle ilgili çalışmalar yapmak istiyordum. Antalya bölgesindeki yaylalarda son kalan yörükler, artık sonbahar döneminde iniş hazırlıklarını yapıyorlar. Yörükler geçimini peynir üretimiyle, keçinin kıllarından yaptıkları iplikle, kilimlerle, dokumalarla sağlıyorlar. Kış için erzak hazırlıkları yapıyorlar. Genellikle şu dönemde yaptıkları bu işlere şahit oldum. Onlarla birlikte vakit geçirdim ve onları fotoğrafladım" dedi.

"Hayatlarını yakından gözlemleyip şahit olduğum fotoğraflar çektim"

"Ben fotoğrafçı olarak o hikayenin bir parçası olmayı çok seviyorum. Tabii ki kendimi hikaye içerisinde kaybediyorum. Ama mutlaka o hikayenin bir parçası olmalıyım. Dolayısıyla yörükler önce yumurta kırdık yedik sonra peynir yaptık, hatta maya ürettik ondan peynir yaptık. Bu sırada artık onların günlük yaşamına dahil olmuş bir fotoğrafçı olarak yakınlaştım. Hayatlarını yakından gözlemleyip şahit olduğum fotoğraflar çektim. Dürüst olmak gerekirse insan kendini sorguluyor. Çünkü gördüğüm yörüklerin tamamına yakını emin olun şehir insanından daha mutlular. Çünkü yetinmeyi biliyorlar, üretebiliyorlar, günleri dolu ve şehrin anlamsız stresinden uzaklar" diye konuştu.

"Çünkü diyorlar ki çobana kız verilmez"

"Birkaç tane tanışıp hayatını fotoğrafladığım yörük var ki uzun yıllar şehirde yaşadıktan sonra yeniden memlekete dönüp keçi sürüleri kurup onlarla ilgileniyorlar. Yörüklüğe devam etmek isteyip hayvancılık yapmak isteyen gençlerin çok önemli bir problemi var, o da kız vermiyorlar. Çünkü diyorlar ki çobana kız verilmez. Yayla hayatında evlilik kura madıkları için maalesef şehire dönmeye çalışıyorlar. Yaylalardaki hayatı biraz daha yaşanabilir Sosyal yönü kuvvetli şehirle ilişkili hale getirebiliriz. Yaptığımız çalışmalar 4-12 Kasım tarihleri arasında Antalya'da Kültür Turizm Bakanlığı 'Kültür Yolu Festivalleri' çerçevesinde sergilenecek. Ben konuyla ilgilenen fotoğraf sever, yörük sever, Antalya sever, Türkiye sever herkesi sergiye bekliyorum" diye konuştu.