Haberler

Forum Gordion'dan "Mom Fest" ile Anneler Günü özel etkinliği

Forum Gordion'dan 'Mom Fest' ile Anneler Günü özel etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anneler Günü yaklaşırken hediye arayışına farklı ve anlamlı bir alternatif sunmayı hedefleyen Mom Fest, Mayıs'a kadar Forum Gordion'da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Anneler Günü yaklaşırken hediye arayışına farklı ve anlamlı bir alternatif sunmayı hedefleyen Mom Fest, Mayıs'a kadar Forum Gordion'da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Forum Gordion' Anneler Günü'ne özel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Forum Gordion, 10 Mayıs'a kadar devam edecek olan "Mom Fest" ile ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinliğin hem alışveriş hem de deneyim odaklı bir buluşma olması bekleniyor. Türk tasarımcıların özgün, el yapımı ürünlerinin sergileneceği ve satışa sunulacağı etkinlikte, annelerine anlamlı ve farklı bir hediye arayanlar için farklı seçenekler yer alıyor.

"Mom Fest" kapsamında takıdan tekstile, ev dekorasyonundan kişisel aksesuarlara kadar geniş bir yelpazede ürünler Forum Gordion ziyaretçileriyle buluşacak.

Ziyaretçiler kendi tasarımlarını yapabilecek

Festivalde alışverişin yanı sıra düzenlenecek çeşitli atölyeler sayesinde ziyaretçiler hem keyifli vakit geçirecek hem de kendi el emeği ürünlerini tasarlama fırsatı yakalayacak. Etkinlik kapsamında düzenlenecek atölyeler, annelerin çocuklarıyla birlikte hoşça vakit geçirmesini hedeflerken her yaştan katılımcıya hitap eden interaktif deneyimler sunacak. Çerçeve Atölyesi'ne katılanlar, Fotoğraf Çekim Alanı'nda anneleriyle çektirdikleri fotoğrafların çıktılarını anında alarak kendi çerçevelerini tasarlayabilecek. Ayrıca her yaştan ziyaretçi, kendilerini bekleyen hayal duvarını diledikleri gibi renklendirebilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Cezaevindeki İzzet Yıldızhan hakkında yeni karar
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor

İran'dan Trump'ı küplere bindirecek Çin hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'den 'ara zam' açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama var
Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
Türk Modacı 'Heykelimsi' üstsüz elbisesi ile Met Gala’ya damga vurdu

Türk Modacı "Heykelimsi" üstsüz elbisesi ile Met Gala’ya damga vurdu
AK Parti'den 'ara zam' açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama var
Hamburger zincirindeki ayrımcılık için harekete geçildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Hamburger zinciri asıl şimdi yandı
Anayasa Mahkemesi, Fenerbahçe otobüsünün kurşunladığı olayla ilgili kararını verdi

AYM, Fenerbahçe'nin başvurusunu karara bağladı